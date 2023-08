Cagni: “Inter e Inzaghi costretti a puntare allo scudetto. Milan? Non credo che…”

Sulle altre squadre, Cagni ha aggiunto: "Le altre? Inter e Milan hanno il vantaggio che hanno lo stesso tecnico, ma i rossoneri hanno cambiato tanto, vedremo se in meglio o no. Non credo che il Milan si giocherà lo scudetto, all’Inter Inzaghi credo sia 'costretto' a puntare al tricolore, ma se la gioca non proprio facilmente con gli azzurri. La Juve? Ha il vantaggio di non giocare le coppe, ha preso dei giovani e vedremo, è un punto interrogativo. Lukaku? Un giocatore che dimostra in campo e fuori di non avere attaccamento a squadra e compagni non lo prenderei mai, per quanto sia un grande campione. Poi se Vlahovic magari non ha la personalità per essere da Juve no lo sappiamo".