Carnevali e il sogno Chiellini al Sassuolo: “Magari dopo la MLS…”

Il dirigente del Sassuolo verso la sfida con la Juventus tra presente, futuro e, ovviamente, calciomercato...

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, in vista della sfida odierna contro la Juventus in campionato. Dal campo ai sogni, anche di mercato. "Peccato non avere Berardi contro la Juve. Il Sassuolo senza Domenico è un po’ come il Manchester City senza Haaland. Ogni volta che manca, si sente. Però vogliamo fare una gran partita", ha detto l'ad neroverde sull'assenza del giocatore.

Parlando del mister Dionisi: "Deve ancora costruirsi un percorso, però ha tutte le caratteristiche per diventare un top come Allegri. Max magari non esprime sempre un calcio spettacolare, ma le sue squadre ottengono risultati straordinari pure in situazioni complicate come quella attuale. A breve ci incontriamo con Dionisi per discutere il nostro futuro. L’augurio è quello di continuare insieme".

Non manca un passaggio anche in chiave mercato che riguarda, in un certo senso, la Juventus: "Ho sempre sognato di portare Chiellini al Sassuolo e non ho perso le speranze, magari dopo gli Usa avrà voglia di fare un ultimo ballo da noi… Al patron Squinzi, che aveva un debole per i talenti, sarebbe piaciuto Di Maria. Io alla Juve? Il mio percorso al Sassuolo non è ancora finito e ho un legame speciale con la famiglia Squinzi. Però mantengo l’ambizione di arrivare in un top club".