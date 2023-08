Casini: “Europa e Fifa adottino contromisure per l’Arabia Saudita”

Intervenuto a Extra TV, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha avuto modo di parlare del massimo campionato italiano ormai iniziato ma anche di alcuni temi caldissimi di questi mesi come il mercato e il fenomeno Arabia Saudita con i club locali che stanno strappando alcuni dei migliori giocatori alle società europee a suon di offerte economiche monstre.

"Ci aspettiamo un tipo di calcio che sia il più possibile competitivo, come già accaduto nelle stagioni passate e possibilmente migliore. Mi auguro di vedere un campionato combattuto, sia in testa che in coda", ha detto Casini parlando della Serie A.