Casini: “Fascia capitano speciale in Serie A. Ecco perché”

Il presidente della Lega Serie A ha spiegato come il calcio italiano voglia dare un segnale su un tema molto importante come quello della sostenibilità.

Lo ha confermato a Repubblica il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini facendo riferimento alla petizione Green&Blue lanciata da Calabria, Pessina, Berardi e Del Piero: "È una petizione che condividiamo in pieno. Abbiamo subito accolto questo suggerimento lanciato dai capitani Calabria, Pessina e Berardi e da Alex Del Piero e quindi ci sarà la fascia da capitano che richiamerà i diversi colori delle gradazioni climatiche . Siamo grati alla petizione anche perché la Lega di serie A è stata scelta dall'UEFA per un progetto pilota che deve portarci a realizzare tutti gli obiettivi di sostenibilità in vista del 2030".

"Perché la Uefa ha scelto la Serie A? Hanno scelto noi perché sanno una cosa: il calcio italiano in generale ha un problema di comunicazione, di rappresentazione, tanto che sembra purtroppo a volte peggiore di quel che è. Non è colpa dei media ma forse nostra: la serie A è ancora poco Lega; alcune squadre fanno tantissimo per la sostenibilità, ma non le aiutiamo a comunicare bene tutto".