Caso scommesse, Immobile: “I ragazzi hanno sbagliato, ma vanno aiutati”

L'attaccante si è schierato a supporto dei compagni: "Non vanno messi alla gogna. Hanno sbagliato, è vero, ma bisogna fare il possibile per aiutarli"

"Il caso scommesse ci ha colpito nel profondo, siamo rimasti tutti feriti". Così Ciro Immobile si è espresso sullo scandalo che ha colpito il calcio italiano la scorsa settimana. Prima Nicolò Fagioli (Juventus), poi Sandro Tonali (Newcastle) e Nicolò Zaniolo (Aston Villa) i tre coinvolti nel caso scommesse, che l'attaccante della Nazionale e capitano della Lazio non si sente di condannare. Ciro si è infatti schierato a supporto dei tre compagni azzurri, che affrontano il periodo più complicato della loro carriera. "Nella vita si fanno errori e i ragazzi hanno sbagliato, è vero. Però vi dico anche un'altra cosa, loro hanno bisogno di aiuto e non devono essere messi alla gogna" ha detto Ciro Immobile ospite alla trasmissione "Verissimo" in compagnia della moglie Jessica. L'attaccante è alle prese con diversi problemi fisici che ne hanno minato l'avvio di stagione, come le convocazioni da parte di Luciano Spalletti in Nazionale. Con Mancini era un pilastro degli azzurri, ora... vedremo.