Cessione Sampdoria, Zanetti conferma: “Siamo stati interpellati”

"Si è vero, siamo stati interpellati. Ma al momento non c’è ancora nulla di concreto", ha voluto precisare Zanetti a proposito del possibile acquisto della società blucerchiata. È ancora tutto da vedere. Non ho mai nascosto che mi piacerebbe tornare nel mondo del calcio. La Sampdoria non sta vivendo un periodo felice, ha un sacco di problemi e allo stato sta facendo molta fatica a raggiungere la salvezza. C’è un aspetto da considerare, risalire dalla Serie B non è un’impresa facile".