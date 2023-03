Chiesa non convocato per Juventus-Hellas Verona: “Ha questo fastidio che…”

Le condizioni del bianconero, il quale non prenderà parte alla sfida di domani 1 aprile

Federico Chiesa non prenderà parte alla prossima sfida di campionato Juventus-HellasVerona. Il talento bianconero ha accusato un problema fisico nello scorso match di Serie A contro l'Inter, per cui ha dovuto lasciare il campo solo dopo 10 minuti dal suo ingresso. Sembrava che l'esterno potesse tornare senza problemi al termine della sosta, ma Massimiliano Allegri ha confermato la sua assenza in conferenza stampa.