Cremonese-Empoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Anticipo di campionato di Serie A per Cremonese e Empoli che si daranno battaglia oggi dalle 18:30.

Cremonese-Empoli si sfideranno oggi, venerdì 14 aprile 2023 alle ore 18:30 per l'anticipo di campionato di Serie A della 30esima giornata.

Cremonese-Empoli, le ultime Aprono le danze della 30esima giornata di Serie A Cremonese ed Empoli che cercheranno punti preziosi in chiave salvezza con la formazione di casa chiamata sicuramente al massimo sforzo per provare a raggiungere la permanenza in A.

La squadra allenata da Ballardini potrebbe affidarsi a Tsadjout e Dessers ma occhio a bomber Ciofani, sempre importante nelle sfide di questo tipo anche se reduce dalla frattura delle ossa nasali. La porta sarà protetta da Carnesecchi con Ferrari, Lochoshvili e Vasquez che dovrebbero formare il pacchetto difensivo.

Nell'Empoli di Zanetti, reduce dall'ottimo pari per 0-0 contro il Milan, Caputo e Satriano saranno i terminali offensivi con Baldanzi che agirà sulla trequarti. In porta dovrebbe toccare ancora a Perisan al posto di Vicario non al meglio.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Cremonese-Empoli, anticipo della 30esima giornata del campionato di Serie A, è in programma allo stadio Zini di Cremona alle ore 18.30.

La partita sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN e, per gli abbonati a DAZN e Sky anche su Zona DAZN su Sky (canale 214).

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Lochoshvili, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers. Allenatore: Ballardini.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti.