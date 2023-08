Criscito cuore Genoa: dedica social per l’inizio della Serie A

Sta per partire la stagione in Serie A del Genoadi Alberto Gilardino e del popolo rossoblù. Ecco perché i sostenitori non stanno più nella pelle. Tra questi, c'è anche un personaggio speciale che non dimentica certo il "suo" Grifone. Parliamo dell'ormai ex capitano Domenico Mimmo Criscito che sui social ha voluto mandare una dedica speciale alla squadra in vista dell'inizio del campionato.