Da Barça a Real, il programma della Juventus per il pre season negli Stati Uniti

Il programma per la prossima pre season bianconera, con volo per gli Stati Uniti già prenotato

Ormai vicini alla conclusione della stagione, la Juventus comincia a lavorare sulla prossima. I bianconeri vogliono farsi trovare pronti per il prossimo "via", così confermano le intenzioni dello scorso anno. Tour negli Stati Uniti e amichevoli estive per la squadra, come da banco di prova pre stagionale, con la Vecchia Signora che si affronterà con squadre di altissimo livello europeo. Parliamo di Barcellona, Milan e Real Madrid, che la Juve affronterà in ordine nell'arco di undici giorni tra California e Florida. Di seguito il calendario con le date ufficiali delle singole partite.