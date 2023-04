De Vrij-Inter verso il rinnovo, ma l’olandese vuole almeno due anni

Secondo quanto rivelato da Gazzetta.it, l'avventura di Stefan de Vrij all'Inter potrebbe continuare ancora per qualche stagione. Secondo la fonte, il club avrebbe offerto un rinnovo di contratto per un altro anno, andando così a prolungare l'attuale in scadenza il prossimo giugno 2023. Da parte sua, l'ex difensore della Lazio avrebbe però dato risposta negativa, pronto a prolungare solo per un periodo non minore ai due anni.