Deschamps: “Pogba non avrebbe mai fatto nulla del genere…”

Spopola in ogni angolo della terra la positività di Paul Pogba al controllo antidoping. Sebbene il calciatore della Juventus non si sia ancora espresso pubblicamente sulla faccenda, qualcun altro l'ha fatto per lui. È stato il C.t. della Francia Didier Deschamps, che come tutti è rimasto sconvolto dall'incredibile notizia. L'allenatore è vicino al francese e preferisce non credere e certe voci: "Ovviamente sono molto sorpreso ma io non riesco ad immaginarlo - ha dichiarato aTF1 -. Non posso credere che abbia fatto una cosa del genere. Ricordo addirittura delle discussioni riguardo il vaccino contro il covid. Ora però è fatta, ci vorrà un pò di tempo e per Paul sarà tutto molto più difficile ma io sarò con lui. Ha tutto il mio sostegno".