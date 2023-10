Doping, l’annuncio del Papu Gomez: “Mai fatto nulla di vietato”

LA NOTA DEL PAPU GOMEZ - Ecco le parole del Papu diramate tramite un comunicato ufficiale: "A seguito delle recenti notizie pubblicate sul mio conto in merito ad una possibile violazione della normativa in materia antidoping, informo i media e l'opinione pubblica di quanto segue: preliminarmente confermo che ieri mi è stata notificata la delibera del Comitato Sanzionatorio Antidoping della Commissione Spagnola per la Lotta al Doping nello Sport, con la quale viene sospesa la mia licenza federativa per un periodo concordato di due anni. Non solo ho sempre rispettato rigorosamente tutte le normative, ma mi sono schierato come un forte difensore dello sport pulito e della sportività, condannando e respingendo categoricamente ogni forma di doping. Non ho mai avuto né intendo ricorrere ad una pratica vietata".