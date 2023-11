Dybala, il trentesimo alla Bombonera: “Saranno anche le ultime gare da scapolo”

LE DICHIARAZIONI - "Sono contento di essere tornato. Ho detto a Paredes, quando siamo saliti insieme sull'aereo, che è bellissimo venire qui. Non ho risposto alle ultime convocazioni per infortunio, ma ora posso rientrare. Sto bene fisicamente, fortunatamente ho recuperato bene. Mourinho tiene molto a me, ma in generale adora tutti gli argentini. Stima molto anche Lo Celso, Di Maria e Messi. Se queste saranno le mie ultime partite da scapolo? Probabile, ora passo dall'altra parte. È arrivato il trasferimento… Per fortuna Oriana mi ha detto di sì, ora ho la testa per pensare alla nazionale."