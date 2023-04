Empoli-Inter, le formazioni ufficiali. Scelti i 22 titolari che scenderanno in campo per il lunch match odierno.

Tutto è pronto per la sfida delle 12:30 tra Empoli e Inter . In questi minuti sono stati annunciati i rispettivi undici di partenza per la sfida della 31esima giornata di Serie A. Zanetti e Inzaghi hanno fatto le loro scelte.

Empoli-Inter, le formazioni ufficiali

Come era prevedibile, specie negli ospiti, grande turnover in vista della Coppa Italia e della Champions. Ci saranno Lukaku e Correa in attacco per l'Inter. Con Gagliardini a centrocampo al posto di Barella. Con lui Brozovic e Calhanoglu. Cambi anche in difesa con Handanovic al posto di Onana in porta e D'Ambrosio con De Vrij nei tre di difesa con Acerbi. C'è Bellanova sulla fascia destra.