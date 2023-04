Empoli-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Empoli e Inter si daranno battaglia al Castellani alle 12:30 per il lunch match della 31esima giornata di Serie A.

Empoli-Inter si daranno battaglia oggi, domenica 23 aprile 2023, alle ore 12:30 per la 31esima giornata di Serie A. Padroni di casa per allontanarsi ancora di più dalle zone pericolose della classifica, ospiti per provare ad agguantare punti prezioni in chiave rincorsa posti Champions.

Empoli-Inter, le ultime Padroni di casa dell'Empoli che vedranno Caputo e Cambiaghi terminali offensivi con Baldanzi alle loro spalle. Marin, Baldinelli e Fazzini dovrebbero agire in mezzo al campo. In difesa, davanti a Perisan, ancora tra i pali, toccherà a Ebuehi, Ismajli, Lupero e Parisi.

Previsti diversi cambi in casa Inter con Inzaghi che darà spazio ancora a Correa e Lukaku in attacco con Dzeko e Lautaro inizialmente spettatori. Gagliardini con Brozovic e Calhanoglu in mezzo. Bellanova e Gosens esterni. In difesa D'Ambrosio, De Vrij e Acerbi dovrebbero formare il terzetto davanti ad Handanovic.

Probabili formazioni e dove vederla tv — Empoli-Inter si giocherà, come detto, oggi domenica 23 aprile 2023 allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli. Calcio d'inizio fissato alle ore 12:30.

La partita di Serie A sarà visibile su DAZN grazie all'app dedicata, disponibile per smart tv e scaricabile su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La gara sarà trasmessa anche da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Ovviamente la sfida odierna si potrà vedere anche in streaming sempre con DAZN ma anche con Sky Go e NOW.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa.