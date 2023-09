Fiorentina, Arthur: “Penso solo ai viola, ma rispetto la Juventus”

Alla fine dell'intervista concessa ad AS, Arthur Melo ha anche parlato della Juventus, club ancora proprietario del cartellino del centrocampista brasiliano. "Adesso la mia mente è concentrata sulla Fiorentina, ma non dimentico che ho un contratto con la Juventus - spiega il calciatore oggi in prestito alla Fiorentina. Poi, ha concluso Arthur: "Sono un loro giocatore e nutro enorme rispetto per loro. Ho sempre avuto un buon rapporto con loro, ma il mio impegno è fare bene questa stagione e vedremo cosa succederà".