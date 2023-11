Fiorentina, Barak: “Ho rischiato di fare la fine di Eriksen”

Intervistato da diretta.it, il centrocampista della Fiorentina , Antonin Barak , ha parlato di alcuni problemi di salute avuti nei mesi scorsi. Il fatto sarebbe risalente alla scorsa estate. Ecco le parole dell'ex Hellas Verona. " Ho rischiato di fare la fine di Eriksen che ha avuto un malore in campo all'ultimo Europeo. Sembrava una cosa semplice, invece è diventata una polmonite bilaterale con versamento nei polmoni fino al pericardio. Così, mi hanno ricoverato in ospedale", ha dichiarato.

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA - Ecco la nota della società toscana: "In merito all'intervista di Barak che sta circolando, vi informiamo che la ricostruzione relativa alla parte medica è totalmente errata e non corrispondente né nei tempi né nei contenuti a quanto realmente accaduto. Per ragioni di privacy, la società, ai tempi della situazione medica evidenziata dal calciatore, occorsa durante il periodo estivo di vacanza in una località estera, non ha reso pubblico il motivo della mancata idoneità, successivamente ottenuta lo scorso 22 agosto, trattandosi di patologia non riferibile ad eventi traumatologici sportivi o comunque assimilabili a quelli drammatici riferiti nell'intervista".