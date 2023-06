Fiorentina, Commisso: “Ripartiamo con Italiano. Suo futuro? Unica garanzia è…”

Rocco Commisso , presidente della Fiorentina , è intervenuto in conferenza stampa per fare un bilancio sulla stagione della sua squadra ma anche per parlare del futuro di mister Vincenzo Italiano accostato nelle ultime ore al Napoli.

BILANCIO - "Cominciamo dalla stagione: per me è stata molto positiva, in certi casi eccellente pur avendo perso le due finali. Siamo tornati da Reggio Emilia dove la Primavera ha perso all'ultimo. Tutti hanno scritto che si è perso, pochi che ci siamo arrivati. In passato ho detto a tutti di lasciar stare l'allenatore e i giocatori e prendersela solo con me, abbiamo fatto 9 vittorie di fila. Sia con l'Inter sia con quegli animali del West Ham abbiamo perso, ma vi sembra che Atalanta, Juve e Lazio abbiano fatto meglio? La Roma in Coppa Italia dov'era? I ragazzi, compresa la Primavera, sono stati dei piccoli eroi. 176 squadre hanno preso parte alla Conference League, in finale ci siamo arrivati in due", ha detto senza peli sulla lingua Commisso.