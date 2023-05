Fiorentina-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 18 per la 37esima giornata di Serie A. Al Franchi bella gara tra Fiorentina e Roma.

Fiorentina-Roma si sfidano oggi, sabato 27 maggio 2023 alle ore 18 per la 37esima giornata di Serie A. Una gara importante e che si annuncia spettacolare anche perché, probabilmente, le due formazioni avranno la testa alle rispettive finali di Coppa: la Conference per la Viola e l'Europa League per i giallorossi.

Fiorentina-Roma, le ultime

La voglia di fare bene davanti al proprio pubblico nell'ultima in casa: questa la principale motivazione della Fiorentina che dovrà anche scrollarsi la delusione per la finale di Coppa Italia persa. Italiano si affiderà a Cerofolini in porta. Venuti, Milenkovic, Ranieri e Terzic in difesa. In mezzo al campo saranno Duncan e Mandragora a gestire le operazioni. Sulla trequarti spazio a Barak, Kouame e Brekalo con Jovic prima pnnta.