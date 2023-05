Roma, Totti: “Dybala spero rientri per la finale, sul Siviglia…”

Francesco Totti è intervenuto sulla prossima finale di Europa League. A margine di uno degli eventi della Lega Serie A, l'ex calciatore e leggenda della Roma ha detto la sua riguardo il grande appuntamento europeo. Sfida che vedrà José Mourinho e giocatori impegnati contro il Siviglia a Budapest, la sera di martedì 30 maggio: "Come si batte il Siviglia? Eh, è una bella domanda - ha esordito l'ex capitano giallorosso -. Personalmente non ho mai giocato contro di loro e non so dare una risposta precisa riguardo la mia esperienza". Osservando lo stile di gioco degli spagnoli e la recente sconfitta collezionata dalla Juventus, però: "Posso dire che arrivano molto più preparati perché hanno vinto più volte questa competizione, mentre per la Roma è solo la prima..."