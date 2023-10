Frosinone, Angelozzi: “Puntiamo altri giocatori della Juve. Soulé? A gennaio…”

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco è una delle rivelazioni di questi primi mesi di Serie A. Il merito è anche di Guido Angelozzi. Il direttore dell'area tecnica giallazzurra ha messo a segno diversi colpi importanti, come l'acquisto in prestito di Matias Soulé: "I ragazzi arrivati dalla Juve stanno crescendo bene e giocano con continuità - ha dichiarato a Tuttosport - Migliorano giorno dopo giorno e sono convinto che faranno carriere importanti. Ho trovato in Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge dei ragazzi seri, molto professionali oltre che di indubbio talento. Hanno un grande futuro davanti. So che la dirigenza bianconera li segue con grande attenzione e spero che un giorno giocheranno titolari nella Juventus". E poi sul possibile ritorno del classe 2003 in bianconero già a gennaio ha aggiunto: "Siamo una società amica della Juventus, perciò se c’è la possibilità di essere tutti contenti eventualmente se ne potrebbe parlare".