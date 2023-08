Genoa, Bani: “Serie A difficile, ma ci proveremo. C’è entusiasmo…”

Il difensore ha parlato degli obiettivi per il prossimo anno, in Serie A. Poi due parole sulle sensazioni della squadra e i nuovi arrivati

Diversi volti del Genoa si sono presentati allo store rossoblù del Porto Antico per incontrare i tifosi. Tra questi c'era anche anche il difensore Mattia Bani, il quale ha parlato al grande pubblico del Grifone ricordando gli abbonati, ma non dimenticando le delusioni degli anni passati: "Siamo orgogliosi di questo record e ringraziamo i nostri tifosi. L'obiettivo per il prossimo anno è la salvezza. La Serie A è difficile, soprattuto in questo momento dove le squadre medie sono tutte molto forti. Dalla nostra però abbiamo l'entusiasmo. L’anno scorso dopo la retrocessione c'era un ambiente un po’ così, poi siamo stati bravi a riprenderci".