Genoa, Gilardino: “Bravi a soffrire, è la forza del collettivo. Retegui…”

Il Genoa è tornato alla vittoria dopo il passo falso dell'Unipol Domus. Al Luigi Ferraris, la squadra di Alberto Gilardino ha battuto l'Hellas Verona grazie alla prima rete in Serie A di Radu Dragusin. I rossoblù salgono, ora, a 14 punti in classifica e potranno vivere una felice sosta per le Nazionali. Seconda clean sheet casalingo e altra vittoria al Ferraris, fortino rossoblù: "I nostri tifosi sono sempre strepitosi, ci supportano e ci danno una grossa manoe i ragazzi questo lo sentono - ha esordito Alberto Gilardino ai microfoni di Dazn - Il coefficiente di difficoltà era molto elevato. Incontravamo una squadra ferita e ci aspettavamo una prova d’orgoglio da parte del Verona. Siamo stati bravi, a soffrire, nel passare in vantaggio e nel creare i presupposti per poter raddoppiare. Nel finale siamo stati bravi a sacrificarci nella fase difensiva. Questo dimostra la forza del collettivo".