Il Genoa torna alla vittoria: la rete di Dragusin stende l’Hellas Verona

Dopo la sconfitta dell'Unipol Domus Arena, il Genoa rialza la testa e torna ai tre punti: contro l'Hellas Verona finisce 1-0. La squadra di Alberto Gilardino passa grazie alla prima rete in Serie A di Radu Dragusin. Il rumeno fulmina Montipò con una sassata al quarantaquattresimo minuto del primo tempo. Grazie a questa vittoria, i rossoblù arrivano alla sosta per le Nazionali con 14 punti. È sempre più crisi, invece, per l'Hellas Verona. La squadra di Marco Baroni è attualmente terzultima con 8 punti e ha perso le ultime cinque gare giocate.