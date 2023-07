Genoa, Gilardino: “Salvezza nostro scudetto. Servono rinforzi”. Intanto prima uscita è 12-0

Buona la prima per il Genoa di Alberto Gilardino che nel primo test amichevole contro il Fassa Calcio vince 12-0. Il tecnico del Grifone ha commentato l'esito della sfida portandosi avanti nei discorsi in chiave campionato di Serie A.

"Per noi la salvezza sarà come vincere il campionato sono molto onesto e chiaro con il nostro popolo. Affronteremo delle battaglie in ogni partita, ci sarà da proporre gioco quando avremo la possibilità ma servirà anche lottare quando bisognerà restare attaccati al risultato", le parole di Gilardino riprese da Il Secolo XIX. "Da parte dei ragazzi c’è la massima disponibilità a migliorarsi e crescere, questo per noi è fondamentale".