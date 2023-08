Genoa, Hefti si prende la fascia con… la nuova dieta: “Pesce e…”

DIETA - E a proposito delle scelte alimentari: "Niente carne, più pesce. In più tanta frutta e tanta verdura. Anche prima ero attento all'alimentazione, sono un professionista. Ma adesso sento di aver trovato la soluzione giusta per dare il meglio di me stesso".

RETROCESSIONE E PROMOZIONE - Un passaggio anche sulla retrocessione e il ritorno in A un anno dopo: "Chi era in campo il giorno della retrocessione non l'ha dimenticato? Sono sensazioni che non si possono scordare. E' stata un'esperienza utile per crescere e migliorare. [...]. Siamo stati bravi a tornare subito su ma adesso arriva la parte più difficile: dimostrare che non siamo quelli della retrocessione ma invece che siamo una squadra da Serie A".