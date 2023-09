Dragusin, l’agente: “Ama il Genoa e Genova, ma la Premier League lo vuole”

LA PREMIER LEAGUE: "Si trova molto bene al Genoa ma diversi club inglesi mi chiamano spesso chiedendomi di lui" ha detto l'agente Florin Manea. In Premier League sono fortemente interessate al difensore e lo tengo d'occhio ora che è in Serie A. Alla fine, l'exploit col Genoa potrebbe arrivare da un momento all'altro. "Sono solo chiacchierate, scambi di opinione, ancora nessuna proposta scritta. Se il Genoa ottiene i soldi che chiede per lui sarebbe il massimo. Solo in questo modo saremmo tutti felici". Queste le parole dell'agente di Dragusin, quale futuro pare già segnato. Dopo la grande dimostrazione da protagonista in Serie B, il difensore ex Juventus ha inizialmente accusato il colpo in Serie A ma si sta pian piano riprendendo. Buona la sua prestazione contro il Napoli.