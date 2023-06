Genoa, per il centrocampo occhi su un talento di Serie B

Il Genoa ha le intenzioni chiare riguardo il futuro e vuole ripresentarsi in Serie A con la miglior rosa possibile. Il primo grande nome arriva dalla B appena lasciata e sarebbe Adrian Bernabè, centrocampista del Parma che ha fallito la promozione solo in semifinale di playoff. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, il grifone avrebbe deciso di destinare gran parte del denaro per ritoccare la mediana, prima grande priorità. Lo spagnolo, dal canto suo, ha collezionato 29 presenze in stagione e figurerebbe nella lista dei partenti. I crociati vogliono rivoluzionare e Gila ne può approfittare, servirà un'offerta da almeno 6 milioni di euro.