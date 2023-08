Genoa, Retegui: “Mancini l’ho ringraziato, gli devo tanto. Lui mi ha detto…”

"L’ho sentito per ringraziarlo di tutto. Per avermi concesso l'opportunità della Nazionale italiana e per come mi ha seguito. Gli devo molto per l’opportunità che mi ha dato" ha dichiarato Mateo Retegui commentando le dimissioni di Roberto Mancinida Commissario Tecnico dell'Italia. Il nuovo attaccante del Genoa lo ha ringraziato sia in privato che in pubblico, poi ha condiviso al grande pubblico quello che è stato l'augurio dell'ormai ex C.t. : "Mi ha detto di segnare tanti gol al Genoa, crede in me..." ha concluso l'attaccante ai microfoni di Sky Sport. Dalle amichevoli si è visto già qualcosa, ora la parola passa al campionato.