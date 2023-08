Genoa, senti Turone: “Senza tutte le cessioni almeno uno scudetto”

Sono passati tantissimi anni dalla sua esperienza in maglia Genoa ma Turone ricorda ancora quando fu "obbligato" a cambiare maglia per il bene del club. Lui non voleva trasferirsi al Milan ma la sua cessione avrebbe aiutato le casse della società: "Se non era per Spagnolo (noto capo dei tifosi rossoblù) io al Milan non ci sarei davvero andato. Mi abbracciò e mi disse: ‘Fallo per il Genoa, senza quei soldi la società salta per aria’. Grande Pippo, ci manchi tanto, un tifoso vero. Inimitabile".