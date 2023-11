Genoa, Strootman: “Gudmundsson devastante, se cresce ancora…”

TIMORE: "Se cresce ancora, non resta al Genoa - ha esordito Kevin Strootman ad un'intervista -. Dobbiamo essere contenti così, anche se ogni tanto devo ammettere che sparisce un pò dal gioco. Mi è capitato in passato con Salah alla Roma. Aveva sempre 4-5 occasioni a partita e faceva al massimo un gol. Noi dicevamo "ma perché non fa tanti gol" e qualcuno ci rispondeva: "E se segnasse di più sarebbe già a Madrid o a Liverpool". Beh, alla fine a Liverpool Salah c'è andato (ride, ndr)". Successivamente, tornando sul compagno Gudmundsson: "Credo sia un giocatore devastante. Probabilmente in questo momento siamo troppo dipendenti da lui perché quando ha la palla tra i piedi riesce sempre ad inventare qualcosa. Che dire... è un giocatore fenomenale, un bravo ragazzo".