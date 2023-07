Genoa, Strootman: “Nostra forza è la squadra. Non sapevo Gudmundsson fosse così forte”

Il Genoa è pronto ad affrontare la nuova stagione in Serie A dopo la cavalcata dello scorso anno terminata con la promozione dalla cadetteria. Per fare bene nel massimo campionato italiano servirà portare tutti i valori messi in evidenza la passata annata in questa. Ne è convinto Kevin Strootman che a La Gazzetta dello Sport ha parlato di cosa si aspetta a livello personale e di gruppo per il 2023-24.

"Sarà un campionato molto difficile ma dobbiamo sfruttare l’energia positiva degli ultimi mesi per il prossimo torneo", ha esordito l'olandese. "Ho scelto di restare sin da subito. Talvolta mi definiscono ex giocatore ma io al Genoa mi sento apprezzato e voglio confermarlo. Il clima può essere la base per la salvezza? Lo spero, questa energia positiva va sfruttata". A livello personale, Strootman ha aggiunto: "Posso essere utile alla squadra e voglio vedere come sto in A. Qui a Genoa mi hanno sempre sostenuto e mi sento apprezzato. Chi mi ha sorpreso di più nella scorsa stagione? La nostra forza è stata la squadra. Conoscevo Badelj, avevo visto giocare Gudmundsson in Olanda, ma non sapevo fosse così forte. Ma Sturaro? Da infortunato per tre mesi ci è sempre stato vicino. Insieme al lavoro del mister ce l'abbiamo fatta".