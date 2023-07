Genoa, tromba d’aria a Moena: annullata l’amichevole con il Wsg Tirol

A causa del forte maltempo che sta colpendo alcune zone del nord Italia in queste ore, il Genoa è stato costretto ad annullare l'amichevole contro gli austriaci del WSG Swarovski Tirol . Impegnato nel ritiro pre-stagione di Moena (in Trentino Alto-Adige), il club rossoblu ha comunicato la decisione tramite i propri canali ufficiali. La partita, inizialmente fissata per le ore 17.00, sarebbe stata la seconda amichevole estiva della squadra allenata da Alberto Giladino . Durante la prima uscita stagionale dello scorso 15 luglio, il Genoa aveva vinto per 12-0 contro il Fassa Calcio.

Genoa-WSG Swarovski Tirol annullata: tutti i dettagli

Momenti di tensione a Moena, sede del ritiro pre-stagione del Genoa di Alberto Gilardino. Il club rossoblu infatti, nella giornata di oggi 18 luglio aveva in programma una gara amichevole contro gli austriaci dello WSG Swarovski Tirol. Una partita che, in realtà, non si è mai giocata a causa delle gravi condizioni metereologiche che stanno colpendo il Trentino Alto-Adige in queste ore. Secondo le prime ricostruzioni, una tromba d'aria e la forte pioggia avrebbero fatto crollare la torretta della tv presente a bordocampo, oltre che danneggiare una parte del Genoa Village. Una situazione complessa, che ha seriamente messo a rischio l'incolumità dei presenti. Ad annunciare l'annullamento dell'amichevole è stato il Genoa che, con un comunicato sui propri canali ufficiali, ha spiegato: "Arbitro, dirigenti delle squadre e responsabile APT alle 17:30 decidono di annullare la gara amichevole viste anche le previsioni meteo in peggioramento fino alle 18.30".