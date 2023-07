Genoa-Retegui, nuovo assalto: l’accordo può arrivare nei prossimi giorni

Il grifone fa all in sull'attaccante della Nazionale: vuole portarlo in Italia e battere la concorrenza. Nei prossimi giorni maggiori novità

Redazione ITASportPress

Si sbloccano le trattative in casa Genoa e priorità è quella di chiudere il trasferimento di Mateo Retegui. Il grifone ha predicato pazienza e continua a battere sulla sua strada, avvicinandosi sempre di più all'attaccante della Nazionale. Perché il club rossoblu è in pole per raggiungere un accordo con il calciatore. Mateo è seguito da diversi club italiani, ma per Gila sarebbe un innesto particolarmente importante in vista della prossima stagione in Serie A. Per cui il d.s. Ottolini tenta il tutto per tutto. Nei prossimi giorni arriveranno maggiori novità, magari l'accordo tra le due parti se tutto va secondo i piani.