Genoa-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv

Genoa-Verona, dove vedere la partita

La partita Genoa-Verona (in programma per venerdì 10 novembre alle ore 20:45 a "Marassi) sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Genoa-Verona sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.