Giroud, gli elogi di Deschamps: “Tutto merito suo, vuole rimanere in alto”

Intervenuto in conferenza stampa, Didier Deschamps ha parlato di Olivier Giroud . L'attaccante del Milan è partito alla grande questa stagione, segnando quattro gol in tre giornate, mostrandosi così in una forma strabiliante. È un pilastro della squadra di Pioli e lo sarà, quasi certamente, anche della nazionale. Perché il c.t. francese è convinto delle sue qualità fisiche, ma soprattutto mentali, che lo aiutano a mantenere alta l'asticella nonostante l'età: "Se è ancora qui è solo merito suo - ha esordito Deschamps -. Ha il fisico che lo aiuta, ma anche lo stile di vita e la testa. Ha questo desiderio di rimanere ai massimi livelli che lo aiuta a fare sempre meglio. Lo aveva fatto già l’anno scorso e questa stagione è partito ancora più forte".

FORMA FISICA Successivamente, Deschamps ha collegato l'ottima forma fisica di Giroud ad un miglioramento dell'intero movimento calcistico. Perché oggi, a 35 anni, non hai gli stessi infortuni di qualche decennio fa: "Prima il limite era di 35 anni, oggi molti arrivano anche a 40. Grazie al nuovo modo di fare preparazione, alle cure, non si rischia tanto con gli infortuni. Ma il discorso per Olivier è diverso . Per essere come lui c'è bisogno della mente, della forza d'animo".