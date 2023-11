Hellas Verona, Baroni sempre più in bilico

La sconfitta contro il Genoa potrebbe costar cara a Marco Baroni. L'Hellas Verona, infatti, sta valutando la posizione dell'ex Lecce, che ora è sempre più in bilico. La squadra gialloblù è reduce da cinque sconfitte consecutive, occupa il terzultimo posto in classifica e ha conquistato soltanto otto punti in campionato. L'Hellas Verona si è presa del tempo per valutare la posizione di Marco Baroni, ma l'esonero è dietro l'angolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nomi per la panchina in caso di esonero sono quelli di Davide Nicola e Daniele De Rossi.