Henry reagisce al caso Osimhen: “Napoli, ma cosa fai..?”

L'ex calciatore non riesce a comprendere la mossa del club: "Napoli ma cosa fai? Prima di tutto dovresti pensare alla tua squadra, non al tiktok"

Ormai le acque sembrano essersi calmate e la situazione (al momento) risolta. Ma la lite tra il Napoli e Victor Osimhennon è qualcosa che è capitato, ma una situazione da evitare in ogni caso. Ne è dello stesso parere anche l'ex calciatore ed ora C.t. della Nazionale francese under 21 Thierry Henry, che proprio non riesce a capire le mosse del club partenopeo.