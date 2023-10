Napoli, De Laurentiis: “Osimhen non è in discussione. Sul rinnovo…”

"Osimhen? I problemi arrivano quando si va via"

Aurelio De Laurentiis ha parlato del rinnovo del contratto di Victor Osimhen e del caso rientrato. "Victor è un giocatore che fa squadra da solo, non è in discussione. Non c'è alcun problema con il rinnovo, nel Napoli sono tutti contenti mentre i problemi arrivano quando se ne vanno via". Le parti, come è noto, stanno lavorando per prolungare il contratto fino al 2027, ma ancora non è arrivata la firma.