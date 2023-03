Huijsen: “Juventus, una delle squadre più grandi al mondo”

Nel corso della nuova puntata di "We are the Next Gen" - in scena su Tik Tok - Dean Huijsen ha parlato del suo approccio alla Juventus. Il giovane difensore che recentemente ha lasciato tutti senza parole per delle prestazioni da urlo, in particolare la rimonta in semifinale di Coppa Italia di SerieC, torna a prendersi la scena e parla di passato, presente e futuro in bianconero.