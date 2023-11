Incidente stradale per Balotelli: auto distrutta, lui illeso

Attualmente infortunato, l'attaccante dell'Adana Demirspor Mario Balotelli è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Nella notte del 23 novembre, infatti, l'ex Inter e Milan si sarebbe schiantato con la sua auto contro un muretto a Brescia. La parte anteriore della sua Audi è andata completamente distrutta, mentre il trentatreenne non ha riportato nessun problema: uscito illeso grazie allo scoppio dell'airbag, per lui non è stato necessario il trasporto all'ospedale. Mario Balotelli, comunque, si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test e per questo riceverà una denuncia.