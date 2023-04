Insigne tifoso speciale del Napoli: “Manca poco al grande sogno”

Le parole dell'ex capitano partenopeo in vista della possibile imminente vittoria del Tricolore del Napoli.

Siamo certi che sarebbe voluto essere parte della squadra del Napoli in questa stagione e, visto come stanno andando le cose, sarebbe stato probabilmente lui a sollevare la Coppa dello Scudetto. Stiamo parlando di Lorenzo Insigne, ora al Toronto in MLS, ma sempre vicino al suo Napoli.