Inter, Calhanoglu rinnova: ecco quando può arrivare l’annuncio

Rinnovo ad un passo per il centrocampista, il quale dovrebbe prolungare per altri 3 anni

Ormai non ci sono più dubbi, Hakan Calhanoglu rimarrà un giocatore dell'Inter ancora per molto. Alla luce di un contratto prossimo alla scadenza - 30 giugno 2024 - le parti si sarebbero già incontrate e stabilito un accordo per il rinnovo. La volontà del centrocampista sarebbe quella di rimanere a Milano e la conferma arriva proprio dalle parole a SkySport: "Siamo molto vicini al raggiungere un'intesa. Contento di continuare qui, all'Inter". Per cui è solo questione di tempo prima che venga reso pubblico il prolungamento di contratto del calciatore turco che - secondo L'Interista - dovrebbe essere di tre anni con un ingaggio di circa 6 milioni a stagione. L'annuncio dovrebbe arrivare dopo la finale di Champions contro il Manchester City (10 giugno).