Inter-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 18. Inter e Fiorentina si sfidano per il match di campionato di Serie A valida per la 28esima giornata.

Inter-Fiorentina, le ultime

Diversi dubbi di formazione per entrambi gli allenatori. In primis Inzaghiche per la sua Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu infortunato, ma anche di Skriniar e Dimarco. Potrebbe toccare a Barella, Brozovic e Mkhitaryan dirigere la palla a centrocampo. In avanti, con Lukaku, in grande spolvero con la sua Nazionale durante la sosta, dovrebbe toccare a Correa, con Dzeko e Lautaro Martinez entrambi pronti ad entrare in caso di necessità. In porta Onana.