Inter, Javier Zanetti: “Messi o Maradona? Confronto impossibile. Su Lautaro…”

L'Interscenderà in campo per riprendersi la testa della classifica e punterà sul solito Lautaro Martinez. L'argentino è ormai leader e trascinatore della squadra. "Ricordo quando siamo andati a prenderlo. Ha capito subito la grande opportunità che aveva. Ha saputo entrare nella cultura del calcio italiano e in quella dell’Inter. Se tu vedi, ogni anno Lautaro fa uno step in più...", con queste parole Javier Zanetti ha raccontato il suo arrivo nell'estate del 2018 ai microfoni de Il Corriere della Sera. Il vicepresidente nerazzurro ha poi parlato del confronto tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona: "Confronto impossibile. Rappresentano epoche diverse, sono persone diverse. Diego è la poesia del calcio. Messi la scienza". Infine, un commento sull'allenatore della Roma José Mourinho "È fatto così, è la sua forza. Sa rispondere a ogni situazione. Lui pensa, pensa sempre. Si prepara prima".