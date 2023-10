Inter, la Nord si prepara al ritorno di Lukaku: “Pronti oltre 50mila fischietti”

Affrontare le proprie ex squadre, si sa, non è mai facile. Affrontarle dopo averle trattate in una determinata maniera, beh è sicuramente peggio. È quest'ultima la situazione che Romelu Lukaku si troverà di fronte il prossimo 29 ottobre, data in cui l' Inter ospiterà la Roma a San Siro. Per l'occasione, infatti, la curva Nord nerazzurra ha preparato un comunicato esclusivamente rivolto all'ex attaccante, che nella nota viene definito con il termine "traditore".

IL COMUNICATO: "Data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ci ha voltato le spalle nel modo più indegno. Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data. Prima dell'incontro con la Roma la Nord distribuirà 50mila fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla del "traditore". Facciamo vedere a tutti come merita di essere trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori" ha concluso la Nord nerazzurra. Insomma il tifo organizzato non si farà scappare l'occasione e organizzerà una vera e propria accoglienza "da brividi" per quello che, una volta, era il loro Big Rom.