Inter, Marotta: “Bonus quarto posto? I giocatori non sono mercenari”

Le parole dell'ad nerazzurro sul premio in denaro in caso di quarto posto, con smentita immediata dell'ipotesi

Intervenuto ai microfoni di SkySport, l'amministratore delegato Giuseppe Marotta si è espresso sul tanto chiacchierato bonus nerazzurro. Secondo i più importanti quotidiani italiani, infatti, l'Inter avrebbe pensato di mettere in palio un bonus in denaro in caso di raggiungimento del quarto posto in campionato, così da incentivare i calciatori. La risposta del dirigente è stata categorica, smentendo tutto.

"Far fronte a tre competizioni crea stress ai giocatori. Lo vediamo comunque come un aspetto negativo, i giocatori non sono e non devono essere mercenari. Non abbiamo bisogno di incentivarli economicamente per arrivare a fare qualcosa alla portata, non posso nemmeno pensarci" ha dichiarato Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter.

L'Inter, dunque, non garantirà un premio in denaro per il raggiungimento della zona Champions. Nonostante il ritmo dei nerazzurri in campionato vada abbastanza a rilento, Marotta ha definitivamente smentito tale possibilità.