Inter, Marotta risolve ogni dubbio: “Lautaro Martinez è presente e futuro”

Nessun dubbio per l'Inter: per il rinnovo di Lautaro Martinez non c'è fretta, ma solo tanta fiducia come affermato dall'ad Beppe Marotta

IL RINNOVO: "In questo momento non è un problema perché Lautaro ha affermato a più riprese di voler rimanere con noi - ha esordito Giuseppe Marotta -. Non solo, ma di volerlo fare per tanto tempo. Per questo motivo mi permetto di dire che è un giocatore su cui puntiamo per il presente e per il futuro, quindi siamo sicuri che quando c'è la volontà da entrambe le parti di continuare il rapporto la cosa sia molto facile". Nessun dubbio per l'a.d. nerazzurro. Le parole dichiarate a DLA Piper Sport Forum 'La nuova sfida del calcio' sono un ulteriore dimostrazione di quel rapporto di fiducia che lega il calciatore argentino e l'Inter. Un legame che oggi pare indissolubile.