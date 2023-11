Juventus-Inter, Locatelli in campo con il corpetto?

La società sta infatti lavorando per permettere a Locatelli di scendere in campo con una sorta di "scudo", un vero e proprio corpetto che proteggerebbe il giocatore in caso di colpi alla zona interessata alla frattura, ovvero quella sotto allo sterno. Un espediente non facile da approntare, ma che potrebbe risolvere molti problemi ad Allegri, già alle prese con una forte emergenza a centrocampo a causa delle note assenze di Fagioli e Pogba.